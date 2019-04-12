Капитан судна «Норд» не вернётся на Украину

Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина заявила, что капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко в настоящий момент находится на территории полуострова и не вернётся на Украину.

Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Оболонский районный суд Киева объявил Горбенко в розыск на Украине в связи с его неявкой в зал судебного заседания​​​.

«Пусть объявляют. Это проблемы и вопросы государства Украина. Это их правосудие, они так считают, а наше дело правое. Горбенко находится дома, с семьёй. Он дома, а в Киеве пусть делают всё что угодно. Его возвращение на Украину исключено», — сказала она.

Ранее стало известно, что Горбенко был объявлен в розыск на Украине.

11 февраля сообщалось, что капитан судна «Норд» вернулся в Крым.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что он выехал с Украины официально.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий в беседе с ФАН прокомментировал возвращение капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в Крым.