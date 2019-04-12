Капитан судна «Норд» не вернётся на Украину
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Оболонский районный суд Киева объявил Горбенко в розыск на Украине в связи с его неявкой в зал судебного заседания.
«Пусть объявляют. Это проблемы и вопросы государства Украина. Это их правосудие, они так считают, а наше дело правое. Горбенко находится дома, с семьёй. Он дома, а в Киеве пусть делают всё что угодно. Его возвращение на Украину исключено», — сказала она.
Ранее стало известно, что Горбенко был объявлен в розыск на Украине.
11 февраля сообщалось, что капитан судна «Норд» вернулся в Крым.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что он выехал с Украины официально.
Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий в беседе с ФАН прокомментировал возвращение капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в Крым.