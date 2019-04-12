На Украине капитана судна «Норд» объявили в розыск

Капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко объявлен в розыск на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской прокуратуры.

Данное решение принял Оболонский районный суд Киева.

«После того как капитан судна «Норд» в очередной раз не явился на судебное заседание, сегодня, 12 апреля 2019 года, согласно определению Оболонского районного суда города Киева, его объявили в розыск», — говорится в сообщении в Telegram-канале украинской прокуратуры.

11 февраля стало известно, что капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко вернулся в Крым.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила, что он выехал с Украины официально.

Депутат Верховной рады Украины Евгений Балицкий в беседе с ФАН прокомментировал возвращение капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко в Крым.

В марте 2018 года Госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно «Норд» с экипажем из десяти граждан России в Азовском море.