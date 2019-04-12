Лукашенко: Белоруссия находится в прекрасном, но опасном месте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Парка высоких технологий заявил, что страна находится в прекрасном, но опасном месте — географическом центре Европы.

«Мы страна, не избалованная углеводородами. Я это понимал, и нужно было развивать государство, уходить в какую-то сферу, чтобы обеспечить независимость стране, которая живёт в прекрасном, но очень опасном месте — географическом центре Европы», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Глава государства отметил, что «надо быть очень аккуратными и осторожными в своих поступках, политике, особенно если отвечаешь за миллионы людей».

Накануне Лукашенко заявил, что республика должна закрывать нефтепроводы и нефтепродуктопроводы на ремонт, несмотря на транзит из России, и обвинил Россию в «выкручивании рук». В Кремле отреагировали на эти слова.