Порошенко уволил губернатора Херсонской области

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Президент Украины Пётр Порошенко уволил со своего поста губернатора Херсонской области Андрея Гордеева.
Порошенко уволил губернатора Херсонской области
  • © Пресс-служба президента Украины

«Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временно исполняющим обязанности председателя.

7 апреля сообщалось, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев на фоне расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

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