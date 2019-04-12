Порошенко уволил губернатора Херсонской области
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«Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.
Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временно исполняющим обязанности председателя.
7 апреля сообщалось, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев на фоне расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.