Порошенко уволил губернатора Херсонской области

Президент Украины Пётр Порошенко уволил со своего поста губернатора Херсонской области Андрея Гордеева.

«Уволить Гордеева Андрея Анатольевича с должности председателя Херсонской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Другим указом Порошенко назначил Дмитрия Бутрия временно исполняющим обязанности председателя.

7 апреля сообщалось, что председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев на фоне расследования дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.