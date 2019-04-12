В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

Короткая ссылка
В сети появилось новое видео с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
  • © Str/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

На видео мимо Зеленского проезжает фура, после чего на него высыпается белый порошок.

«С ним всё в порядке, потому что он под кайфом», — такой фразой сопровождается видео.

Как сообщает УНИАН, видео было опубликовано на странице в Facebook «Бойкот Партии регионов» со словами: «Теперь Аваков доволен?». 

Накануне полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором Зеленского сбивает фура. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал видео.

В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к созданию видеоролика, в котором Зеленского сбивает грузовик.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить