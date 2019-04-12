В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком
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На видео мимо Зеленского проезжает фура, после чего на него высыпается белый порошок.
«С ним всё в порядке, потому что он под кайфом», — такой фразой сопровождается видео.
Как сообщает УНИАН, видео было опубликовано на странице в Facebook «Бойкот Партии регионов» со словами: «Теперь Аваков доволен?».
Накануне полиция Украины возбудила уголовное дело по факту распространения видеоролика, в котором Зеленского сбивает фура. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал видео.
В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко заявили, что не имеют отношения к созданию видеоролика, в котором Зеленского сбивает грузовик.