Аваков оценил видео с Зеленским и фурой

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал видео, в котором кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура.
Аваков оценил видео с Зеленским и фурой
  • © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает УНИАН.

«Это 346-я статья... Это угроза государственному деятелю, общественному активисту или общественному деятелю. Но это безобразное же видео, согласитесь», — сказал он.

По его словам, содержание ролика свидетельствует о прямом посягательстве на Зеленского.

«Я считаю, что это очень некорректно... Следователи посчитали, что это прямая угроза, которая подпадает под эту статью. В принципе, это уголовное наказание, карающееся задержанием, лишением свободы, но как минимум уж точно нужно дать правовую оценку этому ролику и убрать его из сети», — добавил Аваков.

Ранее в штабе Зеленского заявили, что в Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился соответствующий ролик. Позднее стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело из-за данного видео.

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