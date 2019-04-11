Аваков оценил видео с Зеленским и фурой
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Об этом сообщает УНИАН.
«Это 346-я статья... Это угроза государственному деятелю, общественному активисту или общественному деятелю. Но это безобразное же видео, согласитесь», — сказал он.
По его словам, содержание ролика свидетельствует о прямом посягательстве на Зеленского.
«Я считаю, что это очень некорректно... Следователи посчитали, что это прямая угроза, которая подпадает под эту статью. В принципе, это уголовное наказание, карающееся задержанием, лишением свободы, но как минимум уж точно нужно дать правовую оценку этому ролику и убрать его из сети», — добавил Аваков.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что в Telegram-канале президента Украины Петра Порошенко появился соответствующий ролик. Позднее стало известно, что на Украине возбудили уголовное дело из-за данного видео.