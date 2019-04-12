В Совфеде оценили заявление Полторака о кораблях в Керченском проливе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы Минобороны Украины Степана Полторака о том, когда украинские корабли вновь смогут войти в Керченский пролив.

Джабаров отметил, что есть правила прохождения кораблей, в том числе военных, через Керченский пролив.

«Они носят уведомительный характер. Никаких ограничений нет. Уведомляешь по этим правилам командира порта Керчь за какое-то время и проходишь. Корабли НАТО не собираются сопровождать украинские корабли, никому этот конфликт не нужен», — отметил он.

По словам сенатора, если Полторак «пытается подобным образом спровоцировать какое-то столкновение», то последствия, по мнению парламентария, могут быть «самыми печальными».

«Пусть не нагнетает ситуацию и действует в рамках двусторонних отношений, которые у нас существуют», — заключил Джабаров.

Ранее на Украине рассказали, когда корабли вновь войдут в Керченский пролив.