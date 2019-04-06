Страны G7 призвали освободить задержанных украинских моряков

Короткая ссылка
Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается в совместном коммюнике по итогам встречи.
Страны G7 призвали освободить задержанных украинских моряков
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и прилегающих водах, которые вызвали напряжённость», — говорится в тексте.

В заявлении указывается, что «ничто не оправдывает применения Россией силы против украинских судов и их персонала».

«Мы призываем Россию освободить экипажи и задержанные суда и не препятствовать законному переходу в Керченском проливе», — отмечается в коммюнике.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны кораблями ФСБ России. Впоследствии моряки были арестованы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить