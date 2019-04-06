Страны G7 призвали освободить задержанных украинских моряков
- РИА Новости
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«Мы выражаем нашу глубокую обеспокоенность действиями России против Украины в Керченском проливе и прилегающих водах, которые вызвали напряжённость», — говорится в тексте.
В заявлении указывается, что «ничто не оправдывает применения Россией силы против украинских судов и их персонала».
«Мы призываем Россию освободить экипажи и задержанные суда и не препятствовать законному переходу в Керченском проливе», — отмечается в коммюнике.
25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны кораблями ФСБ России. Впоследствии моряки были арестованы.