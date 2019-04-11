Охрану Зеленского усилили перед вторым туром выборов на Украине

На Украине перед вторым туром выборов главы государства усилили охрану кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел страны Арсен Аваков.

По словам Авакова, Зеленский обеспечен охраной со стороны Национальной полиции Украины, передаёт УНИАН.

«И эта охрана у него действовала ещё с первого тура, но когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану», — сказал он.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело в связи с распространением видеоролика, на котором Зеленского якобы сбивает фура.

По данным штаба Зеленского, соответствующий ролик появился в Telegram-канале действующего президента страны Петра Порошенко. В связи с этим команда планировала рекомендовать правоохранителям усилить охрану Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН назвал причину популярности Зеленского на Украине.