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Порошенко намерен стать депутатом Европарламента

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что будет баллотироваться в депутаты Европарламента в 2024 году.
Порошенко намерен стать депутатом Европарламента
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на LB.ua.

Соответствующее заявление Порошенко сделал в кулуарах Киевского форума по безопасности.

«В 2024 году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — сказал Порошенко, отвечая на вопрос, что он будет делать после победы Владимира Зеленского на выборах президента.

Ранее Порошенко назвал «фейками» сообщения о его пьянстве.

7 апреля в ЦИК Украины официально объявили результаты первого тура выборов. Согласно им, Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), Порошенко — 3 014 609 голосов (15,95%), а за Тимошенко проголосовали 2 532 452 человека (13,40%).

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