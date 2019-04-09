Порошенко назвал «фейками» сообщения о его пьянстве

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Президент Украины Пётр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV назвал «фейками» сообщения о том, что он имеет алкогольную зависимость.

«Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьёт, не просыхает», — сказал украинский лидер.

Он отметил, что его супруга Марина Порошенко за 35 лет совместной жизни видела его пьяным «всего один раз, ещё до свадьбы».

Утром 5 апреля кандидаты на пост президента Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. Первый сделал это в антидопинговом центре на стадионе, второй — в частной клинике.

Результаты экспресс-теста анализов Порошенко, который, помимо крови, сдал анализ мочи и волос, показали отсутствие психоактивных веществ.

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