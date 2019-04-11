Эксперт оценил решение Киева расширить торговые санкции против России

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News оценил решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

«В данном случае нужно говорить не о последствиях этих санкций для России, поскольку они смехотворны, а о причинах их введения Украиной», — заявил эксперт.

По его мнению, Киев испытывает «боль и обиду» из-за проигрыша в суде по ВТО, где рассматривался вопрос об увеличении транзита украинских товаров в Казахстан.

Ещё одной причиной Асафов назвал необходимость поддержания настроя на окончательный разрыв с Россией во время второго тура президентских выборов на Украине.

«И конечно, введение собственных санкций, по мнению Киева, должно привлечь внимание западных партнёров и заставить их тоже ввести очередной пакет санкций в отношении России по каким-то абсурдным причинам», — полагает эксперт.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT расширение торговых санкций Украины против России.