Эксперт оценил решение Киева расширить торговые санкции против России
- ©pixabay.com
«В данном случае нужно говорить не о последствиях этих санкций для России, поскольку они смехотворны, а о причинах их введения Украиной», — заявил эксперт.
По его мнению, Киев испытывает «боль и обиду» из-за проигрыша в суде по ВТО, где рассматривался вопрос об увеличении транзита украинских товаров в Казахстан.
Ещё одной причиной Асафов назвал необходимость поддержания настроя на окончательный разрыв с Россией во время второго тура президентских выборов на Украине.
«И конечно, введение собственных санкций, по мнению Киева, должно привлечь внимание западных партнёров и заставить их тоже ввести очередной пакет санкций в отношении России по каким-то абсурдным причинам», — полагает эксперт.
Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT расширение торговых санкций Украины против России.