Эксперт оценил расширение торговых санкций Украины против России

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Анна Лушникова
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT решение правительства Украины расширить перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.
Эксперт оценил расширение торговых санкций Украины против России
  • ©pixabay.com

«Новые украинские санкции носят демонстративный характер. Конечно, это событие связано с предстоящим вторым туром президентских выборов в стране. Действующий глава украинского государства по-прежнему активно пользуется антироссийской риторикой для достижения позитивного результата на выборах. Тем не менее вполне возможно, что это нововведение негативно отразится на электоральном рейтинге Петра Порошенко», — считает эксперт.

По словам Мезюхо, первый тур голосования показал, что не все жители Украины поддерживают «оголтелый украинский национализм, русофобию и антироссийскую риторику действующего главы государства».

Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Какие именно товары были внесены в список, не уточняется.

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