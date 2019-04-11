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Экс-командующий ВДВ прокомментировал обвинение Турчинова в адрес России

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Александр Хохлов
Российский военачальник, экс-командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник в отставке Георгий Шпак прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Москва готовится к «полномасштабной войне» в Европе.
Экс-командующий ВДВ прокомментировал обвинение Турчинова в адрес России
  • Георгий Шпак
  • © Личный архив Георгия Шпака

«Слова Турчинова — бред сивой кобылы. Военная доктрина Российской Федерации не предусматривает никаких наступательных операций, во всех документах нашего Генерального штаба говорится исключительно об оборонительных действиях и об ответно-встречных ударах», — сказал Шпак.

Заявление Турчинова генерал связал с предвыборной кампанией на Украине.

«Его слова — это такой «спасательный круг» для Порошенко. Попытка убедить украинцев, что в ситуации нарастания «русской военной угрозы» стране нужен мощный лидер, который имеет опыт управления государством. Я внимательно слежу за ситуацией на Украине и пришёл к выводу, что Порошенко законными методами не сможет удержаться на посту президента. Только переворотом, только захватом власти», — добавил генерал.

Ранее Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

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