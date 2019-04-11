В Госдуме отреагировали на обвинение главы СНБО Украины в адрес России

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев прокомментировал в беседе с RT заявление главы СНБО Украины Александра Турчинова о том, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе.

«Я думаю, что это просто запугивание и создание напряжённости в последние дни перед выборами. Турчинов использует это заявление как средство политической борьбы для продвижения нужного кандидата на пост президента», — сказал он.

Депутат также подчеркнул, что Россия, как и любая другая страна, заинтересована в мирном развитии взаимоотношений со всеми государствами.

Ранее Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».

По его словам, сильная украинская армия является важнейшим фактором защиты мира и безопасности на континенте.