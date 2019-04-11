Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт 15 апреля в Москве
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«Встреча состоится в понедельник в Москве», — сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.
Там также уточнили, что в обсуждении примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил намерение Москвы продолжать содействовать сторонам в нагорнокарабахском урегулировании.