Встреча глав МИД Азербайджана и Армении пройдёт 15 апреля в Москве

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян проведут встречу в Москве 15 апреля для обсуждения урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

«Встреча состоится в понедельник в Москве», — сообщили РИА Новости в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

Там также уточнили, что в обсуждении примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил намерение Москвы продолжать содействовать сторонам в нагорнокарабахском урегулировании.