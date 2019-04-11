В ЛНР заявили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что силовики ВСУ в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы посёлков городского типа Фрунзе, Калиново и села Калиново-Борщеватое», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 82-мм миномётов, вооружения БМП, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатомётов.

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию на Украине Борис Грызлов заявил, что киевские власти создают новые «точки невозврата» Донбасса.