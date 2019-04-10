В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков
- Reuters
В оборонном ведомстве республики проинформировали, что во время заседания участников контактной группы в Минске командование украинских объединённых сил «планировало проведение вооружённой провокации на Славяносербском направлении с применением тяжёлой артиллерии».
«Для разведки района предполагаемых обстрелов со стороны Крымского в направлении Сокольников украинскими боевиками был запущен квадрокоптер типа «Фантом-3 ADV», — приводит сообщение РИА Новости.
Также Осадчий заявил, что военнослужащие ЛНР сбили беспилотник с помощью стрелкового оружия.
Ранее в ЛНР заявили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.