В ЛНР сбили беспилотник украинских силовиков

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что сбили беспилотный летательный аппарат украинских вооружённых сил. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В оборонном ведомстве республики проинформировали, что во время заседания участников контактной группы в Минске командование украинских объединённых сил «планировало проведение вооружённой провокации на Славяносербском направлении с применением тяжёлой артиллерии».

«Для разведки района предполагаемых обстрелов со стороны Крымского в направлении Сокольников украинскими боевиками был запущен квадрокоптер типа «Фантом-3 ADV», — приводит сообщение РИА Новости.

Также Осадчий заявил, что военнослужащие ЛНР сбили беспилотник с помощью стрелкового оружия.

Ранее в ЛНР заявили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки.