В ЛНР заявили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

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В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток девять раз открывали огонь по территории ЛНР.

Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.

«Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, посёлка городского типа Калиново, сёл Пришиб, Желобок и Лозовое», — указывается в сообщении.

По данным оборонного ведомства, украинские силовики использовали миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие.

В январе президент Украины Пётр Порошенко попросил Евросоюз увеличить размер помощи Киеву с целью поддержки Донбасса и украинского Приазовья.

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского президента.

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