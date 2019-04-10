В ЛНР заявили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток девять раз открывали огонь по территории ЛНР.

Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на Народную милицию ЛНР. «Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, посёлка городского типа Калиново, сёл Пришиб, Желобок и Лозовое», — указывается в сообщении. По данным оборонного ведомства, украинские силовики использовали миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие. В январе президент Украины Пётр Порошенко попросил Евросоюз увеличить размер помощи Киеву с целью поддержки Донбасса и украинского Приазовья. Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с ФАН прокомментировал заявление украинского президента.