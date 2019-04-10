В ЛНР заявили о девяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует «Луганский информационный центр» со ссылкой на Народную милицию ЛНР.
«Обстрелам подверглись районы Первомайска, Золотого-5, посёлка городского типа Калиново, сёл Пришиб, Желобок и Лозовое», — указывается в сообщении.
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