Порошенко поручил СБУ проверить пользу Медведчука для контактной группы
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«Де-факто Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с Путиным и Россией. Он оказался неэффективным. Обращаюсь к СБУ с просьбой проверить целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе по освобождению заложников, если его действия неэффективны. Жду доклад СБУ!» — написал украинский президент в Twitter.
Де-факто, Медведчук на переговорах був єдиним каналом зв’язку з Путіним і РФ. Він виявився неефективним. Звертаюся до СБУ перевірити доцільність далі використовувати Медведчука у гуманітарній групі по звільненню заручників, якщо його дії неефективні. Чекаю на доповідь СБУ! pic.twitter.com/FJWpwJnmew— Петро Порошенко (@poroshenko) 10 апреля 2019 г.
Ранее СМИ передавали, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах «намерен исключить из переговорного процесса по Донбассу» Виктора Медведчука.
В свою очередь, Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров.