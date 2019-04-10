Порошенко поручил СБУ проверить пользу Медведчука для контактной группы

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Президент Украины Пётр Порошенко поручил СБУ проверить целесообразность дальнейшей работы Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Порошенко поручил СБУ проверить пользу Медведчука для контактной группы
  • ©president.gov.ua

«Де-факто Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с Путиным и Россией. Он оказался неэффективным. Обращаюсь к СБУ с просьбой проверить целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе по освобождению заложников, если его действия неэффективны. Жду доклад СБУ!» — написал украинский президент в Twitter.

Ранее СМИ передавали, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах «намерен исключить из переговорного процесса по Донбассу» Виктора Медведчука.

В свою очередь, Медведчук счёл невозможным своё исключение из переговоров.

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