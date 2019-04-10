Порошенко поручил СБУ проверить пользу Медведчука для контактной группы

Де-факто, Медведчук на переговорах був єдиним каналом зв’язку з Путіним і РФ. Він виявився неефективним. Звертаюся до СБУ перевірити доцільність далі використовувати Медведчука у гуманітарній групі по звільненню заручників, якщо його дії неефективні. Чекаю на доповідь СБУ! pic.twitter.com/FJWpwJnmew