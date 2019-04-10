Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

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Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
  • @vecherssokolovoy
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«Раз ты во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам, предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова — Скабеева. Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост», — говорится в видеообращении Соколовой на странице в Facebook.

Она отметила, что даёт Скабеевой на принятие решения 24 часа.

В ночь на 4 апреля кандидат в президенты Украины Пётр Порошенко в своём Twitter написал, что готов провести дебаты на стадионе с Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов на Украине.

Российская телеведущая Ольга Скабеева заявила о готовности провести дебаты между Зеленским и Порошенко.

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