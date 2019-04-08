Скабеева прокомментировала новый выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в беседе с RT новый «Рейтинг травли» медиаперсон.
Скабеева прокомментировала новый выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
  • ©olgaskabeeva / instagram.com

В новом рейтинге в тройку лидеров вошли бывший корреспондент «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв.

«Ничего не знаю про травлю. И всякий раз удивляюсь, хотя, возможно, любое лидерство отрадно, буду пока исходить из этого. В действительности же есть ощущение, что рейтинг для меня лично придумали слишком поздно. Те злые слова в мой адрес, которые могли выбить из колеи и расстроить, были сказаны лет семь назад, во времена «болотных» и Pussy Riot, когда не было ни рейтинга, ни людей, готовых меня как-то шумно и весело защищать от несправедливых атак», — отметила Скабеева. 

По словам телеведущей, она стала «куда менее чувствительной» к тому, что называется травлей.

«Неплохо ко всему адаптировалась. И с удовольствием обращаю внимание на другие рейтинги, телевизионные. Они говорят о другом: программа «60 минут» — одна из самых успешных в России. Зрители меня любят. Ходила на выходных в магазин за продуктами. Что делала? Фотографировалась с поклонниками», — заключила Скабеева.

Ранее RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить