Эксперт прокомментировал новый выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT новый «Рейтинг травли» медиаперсон.
Эксперт прокомментировал новый выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

    В новом рейтинге в тройку лидеров вошли бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв.

    Данюк отметил, что медиаперсоны часто подвергаются травле из-за темы Украины. Как он отметил, в российском обществе есть те, кто считает, что «происходящее на Украине неприемлемо», и кто «всячески осуждает русофобскую политику Украины», но также есть небольшая часть, которая «заметна в соцсетях и выступает в оппозиции большинству российского общества».

    «Каждый раз, когда тот или иной деятель, журналист или представитель экспертного сообщества участвует в дискуссии (как в случае со Скабеевой, с Киселёвым, Соловьёвым), возникает соответствующая реакция. На Украине в этом плане всё ещё серьёзнее: мы видим, что именно соцсети становятся важным средством коммуникации», — отметил Данюк.

    По его мнению, те же Муджабаев или Бабченко намеренно размещают посты откровенно провокационного характера, иногда оскорбительного и неприемлемого, провоцируя свою аудиторию.

    Ранее RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить