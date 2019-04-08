Эксперт прокомментировал новый выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк прокомментировал в беседе с RT новый «Рейтинг травли» медиаперсон.

В новом рейтинге в тройку лидеров вошли бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв.

Данюк отметил, что медиаперсоны часто подвергаются травле из-за темы Украины. Как он отметил, в российском обществе есть те, кто считает, что «происходящее на Украине неприемлемо», и кто «всячески осуждает русофобскую политику Украины», но также есть небольшая часть, которая «заметна в соцсетях и выступает в оппозиции большинству российского общества».

«Каждый раз, когда тот или иной деятель, журналист или представитель экспертного сообщества участвует в дискуссии (как в случае со Скабеевой, с Киселёвым, Соловьёвым), возникает соответствующая реакция. На Украине в этом плане всё ещё серьёзнее: мы видим, что именно соцсети становятся важным средством коммуникации», — отметил Данюк.

По его мнению, те же Муджабаев или Бабченко намеренно размещают посты откровенно провокационного характера, иногда оскорбительного и неприемлемого, провоцируя свою аудиторию.

Ранее RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.