В партии Бойко считают Порошенко «безнадёжно далёким от украинского народа»

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявили, что произнесённая президентом Украины Петром Порошенко в эфире программы «Свобода слова» предвыборная речь — это «смесь циничной лжи, манипуляций и спекуляций».

«Господин президент, вы и ваша команда, расколовшая страну языковым и церковным вопросами, вопросом членства в НАТО, были и остаётесь безнадёжно далёкими от украинского народа», — цитирует РИА Новости заявление партии.

Ранее Юрий Бойко, один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», заявил, что политика действующих украинских властей привела к обнищанию населения страны.

8 апреля внефракционный депутат Рады Виталий Куприй сообщил о создании в парламенте страны объединения «За Зеленского».

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.