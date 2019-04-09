В «Правом секторе» подтвердили, что задержанный Пирожок был членом организации
При этом он уточнил, что Пирожок являлся членом организации менее года.
«После того как он начал делать какие-то бандитские схемы и так далее, мы его выгнали... С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к «Правому сектору», — цитирует Скоропадского ТАСС.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России совместно с представителями МВД России задержали в Московском регионе члена националистической организации «Правый сектор» И. Пирожка.
Отмечалось, что мужчина вёл «партизанскую войну против России».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).