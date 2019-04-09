Экс-депутат Рады оценил слова Гройсмана о «зажатой долгом» Украине

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров прокомментировал заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о том, что в настоящий момент страна «зажата долгом».

Как он рассказал НСН, нынешние долги Украины являются результатом реструктуризации задолженностей, которая была проведена ещё во времена предыдущего премьера Украины Арсения Яценюка.

«В связи с тем, что в своё время была проведена реструктуризация при правительстве Яценюка, основные долги Украины были перенесены, и они фактически попали на 2019, 2020, 2021 годы. Украина должна только за обслуживание внешнего долга выплатить 417 млрд гривен. Это треть бюджета страны», — указал он.

В то же время бывший украинский парламентарий отметил, что столь сложная ситуация с долгами не мешает Киеву использовать бюджетные деньги для президентской кампании.

«Они фактически используют бюджетные деньги для президентской кампании, заявляя отдельной строкой финансирование порядка миллиарда на благотворительность и так далее. И в целом на все эти подкупы тратится порядка 6 млрд гривен», — сказал Килинкаров.

Ранее Гройсман заявил, что в настоящий момент страна «зажата долгом».

В феврале политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление Гройсмана о том, что почти четверть госбюджета страны уйдёт на выплату долгов.