Климкин оценил заявление Ягланда о ситуации с членством России в СЕ

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Глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал заявление генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда о ситуации с членством России в СЕ.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создаёт линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, ибо это линия разделения в обществе», — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что генсек СЕ считает возможный выход России из организации потрясением для Европы. Также он заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.

Политолог Андрей Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сложившуюся в Совете Европы ситуацию вокруг России.

Москва с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации делегации документы в ПАСЕ, поскольку парламентариев в 2014—2015 годах лишили права голоса.

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