В НОТУ обновили прогноз по стоимости дебатов Зеленского и Порошенко
- Reuters
Об этом сообщает РБК-Украина.
По его словам, в организации пришли к выводу, что мероприятие может обойтись в почти $6 млн.
Аласания отметил, что основной статьёй затрат будет аренда стадиона, так как его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы всё организовать и построить там сцену. В остальном всё зависит от самих сцен: где будет их расположение, какие там будут экраны, освещение, звуковая аппаратура.
«Вместе всё это потянуло на примерно $5,9 млн», — сказал он.
Как отмечается, стоимость дебатов может увеличиться, если будет доказано, что данное мероприятие является политической агитацией, так как тогда придётся платить телеканалам за трансляцию в соответствии с установленными прайсами.
Ранее Аласания утверждал, что мероприятие обойдётся примерно в $1 млн.
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