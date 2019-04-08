В НОТУ обновили прогноз по стоимости дебатов Зеленского и Порошенко

Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания назвал новую предполагаемую стоимость проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По его словам, в организации пришли к выводу, что мероприятие может обойтись в почти $6 млн.

Аласания отметил, что основной статьёй затрат будет аренда стадиона, так как его нужно будет арендовать минимум на два дня, чтобы всё организовать и построить там сцену. В остальном всё зависит от самих сцен: где будет их расположение, какие там будут экраны, освещение, звуковая аппаратура.

«Вместе всё это потянуло на примерно $5,9 млн», — сказал он.

Как отмечается, стоимость дебатов может увеличиться, если будет доказано, что данное мероприятие является политической агитацией, так как тогда придётся платить телеканалам за трансляцию в соответствии с установленными прайсами.

Ранее Аласания утверждал, что мероприятие обойдётся примерно в $1 млн.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.