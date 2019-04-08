В МВД Украины рассказали о просьбе штаба Зеленского обеспечить кандидата охраной

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко​​​ рассказал, что представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского попросили обеспечить шоумена охраной в преддверии второго тура президентских выборов.

«О такой охране попросил штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее глава парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что украинский лидер ждёт Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.