В МВД Украины рассказали о просьбе штаба Зеленского обеспечить кандидата охраной

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Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко​​​ рассказал, что представители штаба кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского попросили обеспечить шоумена охраной в преддверии второго тура президентских выборов.
В МВД Украины рассказали о просьбе штаба Зеленского обеспечить кандидата охраной
  • РИА Новости

«О такой охране попросил штаб кандидата в президенты Зеленского, который будет в списке бюллетеней при повторном голосовании», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Ранее глава парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов заявил, что украинский лидер ждёт Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля.

Депутат Государственной думы Константин Затулин в беседе с ФАН оценил президентскую гонку на Украине.

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