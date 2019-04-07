Эксперт назвал пиаром намерение Порошенко пройти тесты в WADA

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко о намерении протий тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

«Подобного рода заявления делаются в рамках избирательной кампании. Понятно, что пока он соберётся, пока пройдёт тесты, получит результаты, выборы уже завершатся, в то время как пиар-эффект от такого заявления есть уже сейчас. А если Порошенко и правда куда-то поедет, то эффект будет двойным. Но я сомневаюсь, что он будет что-то проходить», — сказал Ищенко .

Он также отметил, что подобными высказываниями действующий президент борется не за голоса, а за «обоснования фальсификаций».

«Потом Порошенко сможет сказать, что Зеленский не поехал в WADA и именно из-за этого все и проголосовали за действующего лидера. Вот и готово обоснование», — заключил эксперт.

Порошенко сообщил о намерении протий тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

Ранее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.