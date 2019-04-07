Лоза прокомментировал призыв Лебединского к России «поклониться» Украине

Музыкант Юрий Лоза в разговоре с RT прокомментировал заявление российского певца Алексея Лебединского о том, что Москва должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги».

«Лебединский сейчас в Америке, схильнул уже насколько лет назад и живёт там. Неужели нам надо спрашивать каждого уехавшего в Соединённые Штаты отставного музыканта о том, что он думает про Россию? Да и что он другое может думать, находясь в Америке», — считает Лоза.

Ранее Лебединский заявил, что Москва должна попросить прощения у Украины и «максимально компенсировать убытки».

По его словам, «Россия как государство обязана это сделать».