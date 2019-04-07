Певец Лебединский призвал Россию «поклониться в ноги» Украине

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Певец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, заявил, что Россия должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги».
Певец Лебединский призвал Россию «поклониться в ноги» Украине
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«Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сказал он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

По словам музыканта, именно с этого шага «должно начаться восстановление хороших отношений» между двумя странами.

Певец Алексей Лебединский получил широкую известность благодаря своим песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». В настоящее время певец живёт в Соединенных Штатах, куда он уехал в 2014 году. 

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

По его словам, с подачи киевских властей антироссийский фактор «стал чуть ли не нормой жизни» для многих украинских политиков.

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