Певец Алексей Лебединский, известный под псевдонимом Профессор Лебединский, заявил, что Россия должна попросить прощения у Украины и «поклониться в ноги».

«Да, Россия как государство обязана это сделать. И максимально компенсировать убытки», — сказал он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

По словам музыканта, именно с этого шага «должно начаться восстановление хороших отношений» между двумя странами.

Певец Алексей Лебединский получил широкую известность благодаря своим песням «Я убью тебя, лодочник» и «Там вдали, у метро». В настоящее время певец живёт в Соединенных Штатах, куда он уехал в 2014 году.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что происходящее в Киеве оставляет мало шансов на нормализацию отношений с Москвой.

По его словам, с подачи киевских властей антироссийский фактор «стал чуть ли не нормой жизни» для многих украинских политиков.