В Госдуме оценили официальные результаты первого тура выборов на Украине
- РИА Новости
«Такого большого разрыва никто не ожидал, учитывая, что было рекордное количество людей — 39 претендентов на пост главы государства. Такой явный отрыв стал новостью и для самих главных кандидатов. Посмотрим, что будет дальше», — сказал он.
Депутат отметил, что главным ожиданием от результатов второго тура президентских выборов является нормализация отношений между Россией и Украиной.
«Выбор будет делать украинский народ. Кто бы ни оказался во главе государства, необходимо будет искать выход из кризиса в отношениях между Киевом и Москвой», — заключил Катенев.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила окончательные результаты первого тура президентских выборов.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский получил 5 714 034 голоса избирателей (30,24%), действующий украинский лидер Пётр Порошенко получил 3 014 609 голосов (15,95%).