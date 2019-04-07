На Украине посмертно наградили орденом пулемётчицу с позывным Ведьма

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Власти Украины посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого пулемётчицу ВСУ Яну Червоную с позывным Ведьма.
На Украине посмертно наградили орденом пулемётчицу с позывным Ведьма

    Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко был опубликован на сайте главы государства.

    «За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета... наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», — указывается в заявлении.

    Ранее Порошенко сообщил, что в Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным Ведьма.

    Позднее в ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы.

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