В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

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В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма». О её гибели в своём Facebook написал украинский лидер Пётр Порошенко.

«Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтёра и человека веселого нрава. Трудно поверить», — написал он.

Глава государства назвал известие о гибели Червоной тяжёлой вестью с фронта, указав, что во время обстрела позиций «54 ОМБр из миномётов» произошло прямое попадание мины в блиндаж.

При этом такое же сообщение, размещённое в Twitter Порошенко, позднее было удалено.

О гибели пулемётчицы сообщила и вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

В своём Facebook парламентарий рассказала, что у Червоной остались двое маленьких детей.

По данным ТСН, погибшие носили позывные «Ведьма» и «Дед». 

В марте 2017 года в самопровозглашённой ДНР заявили о переброске снайперского подразделения «Ведьмы» к линии соприкосновения.

Позднее в республике отметили, что деятельность этого подразделения стала причиной эскалации на линии соприкосновения. 

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