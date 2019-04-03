В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
«Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтёра и человека веселого нрава. Трудно поверить», — написал он.
Глава государства назвал известие о гибели Червоной тяжёлой вестью с фронта, указав, что во время обстрела позиций «54 ОМБр из миномётов» произошло прямое попадание мины в блиндаж.
При этом такое же сообщение, размещённое в Twitter Порошенко, позднее было удалено.
О гибели пулемётчицы сообщила и вице-спикер Верховной рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
В своём Facebook парламентарий рассказала, что у Червоной остались двое маленьких детей.
По данным ТСН, погибшие носили позывные «Ведьма» и «Дед».
В марте 2017 года в самопровозглашённой ДНР заявили о переброске снайперского подразделения «Ведьмы» к линии соприкосновения.
Позднее в республике отметили, что деятельность этого подразделения стала причиной эскалации на линии соприкосновения.