В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма

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Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий рассказал, при каких обстоятельствах погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная с позывным Ведьма.
В ЛНР рассказали детали гибели пулемётчицы с позывным Ведьма
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Об этом сообщает Луганский информационный центр.

«В ходе распития спиртных напитков военнослужащие, среди которых находилась женщина, решили осуществить обстрел позиций Народной милиции ЛНР из миномёта калибром 120 мм. В результате нарушения требований безопасности горе-защитники произвели двойное заряжание миномёта, вследствие чего произошёл разрыв орудия», — сказал он.

По его словам, командование ВСУ скрывает от общественности и родственников погибших военнослужащих реальные причины инцидента, перекладывая вину на ЛНР, а президент Украины Пётр Порошенко в это время пиарится на гибели Ведьмы, выражая «соболезнования только родственникам погибшей женщины-карателя».

Ранее Порошенко сообщил, что в Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным Ведьма.

В июле 2018 года сообщалось, что при разрыве миномёта на учениях ВСУ на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих, девять человек получили ранения.

Спустя несколько месяцев, в сентябре 2018 года, в ВСУ сообщили, что в результате взрыва миномёта «Молот» в одной из воинских частей пострадали трое военнослужащих.

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