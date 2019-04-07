Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси увеличилось до восьми
- Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото / © Александр Чипурин
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«В результате взрыва восемь человек получили повреждения. К счастью, их состояние оценивается как средней тяжести. Двум пациентам с ожогами дыхательных путей требуется особое внимание», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в результате инцидента травмы получили три человека.
В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.