Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси увеличилось до восьми

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Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко заявил, что в результате взрыва в жилом доме в Тбилиси пострадали восемь человек.
Число пострадавших при взрыве в жилом доме в Тбилиси увеличилось до восьми
  • Река Кура и исторический центр Тбилиси. Архивное фото / © Александр Чипурин
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате взрыва восемь человек получили повреждения. К счастью, их состояние оценивается как средней тяжести. Двум пациентам с ожогами дыхательных путей требуется особое внимание», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента травмы получили три человека.

В январе сенатор от Ростовской области, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа в домах.

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