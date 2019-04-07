Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси

Короткая ссылка
По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва, который произошёл в жилом доме в столице Грузии.
Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси
  • © Леван Авлабрели
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«Произошёл взрыв в квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Три человека пострадали, все они госпитализированы. По всей вероятности, взрыв произошёл из-за утечки газа, однако точно пока не можем это утверждать», — сказал глава пресс-службы ведомства Миша Пеикришвили.

По словам местных жителей, до момента взрыва они ощущали запах газа и в связи с этим пытались вызвать сотрудников соответствующих служб.

На месте работают пожарно-спасательные бригады.

Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить