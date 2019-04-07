Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси
- © Леван Авлабрели
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.
«Произошёл взрыв в квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Три человека пострадали, все они госпитализированы. По всей вероятности, взрыв произошёл из-за утечки газа, однако точно пока не можем это утверждать», — сказал глава пресс-службы ведомства Миша Пеикришвили.
По словам местных жителей, до момента взрыва они ощущали запах газа и в связи с этим пытались вызвать сотрудников соответствующих служб.
На месте работают пожарно-спасательные бригады.
Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа.