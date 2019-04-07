Три человека пострадали при взрыве в жилом доме в Тбилиси

По меньшей мере три человека пострадали в результате взрыва, который произошёл в жилом доме в столице Грузии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии.

«Произошёл взрыв в квартире, расположенной на четвёртом этаже пятиэтажного дома. Три человека пострадали, все они госпитализированы. По всей вероятности, взрыв произошёл из-за утечки газа, однако точно пока не можем это утверждать», — сказал глава пресс-службы ведомства Миша Пеикришвили.

По словам местных жителей, до момента взрыва они ощущали запах газа и в связи с этим пытались вызвать сотрудников соответствующих служб.

На месте работают пожарно-спасательные бригады.

Ранее координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа.