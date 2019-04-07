Эксперт прокомментировал слова Порошенко об угрозе «имперской России»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в разговоре с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».

«Заявления Порошенко не имеют ничего общего с европейскими ценностями. Украинский президент ведёт себя, как русофоб и человек, последовательно придерживающийся антироссийской политики. На самом деле Пётр Порошенко уже просто вынужден придерживаться такого курса, потому что изначально выбрал тактику поддержки праворадикального украинского меньшинства, на которое и собирался опираться в ходе президентских выборов», — считает эксперт.

Он также отметил, что на Украине большинство людей нормально относятся к России и даже выступают за добрососедские отношения двух стран.

«Делая очередное антироссийское заявление, Порошенко сознательно отсекает от себя часть граждан страны, которые после таких слов за него никогда не проголосуют. Действующий президент обвиняет своего главного оппонента в превращении избирательного процесса в фарс, но на самом деле кто из них клоун, ещё надо разобраться», — сказал Мезюхо.

Ранее Порошенко заявил, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».

Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.