В Совфеде осудили слова Порошенко об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».
В Совфеде осудили слова Порошенко об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
  • Reuters

«Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него, как для президента, это очень удобно», — сказал он.

Сенатор также отметил, что для Украины врагом является не Россия, а собственная действующая политическая элита.

«Порошенко хочет всеми силами оторвать Киев от Москвы, но это невозможно. Мы веками существовали вместе. Необходимо реально оценивать ситуацию в стране и уходить от антироссийской риторики», — заключил Цеков.

Ранее Порошенко заявил, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».

Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.

В комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подобные высказывания действующего президента связали с попыткой «отвести информационные поводы от скандалов первого тура».

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