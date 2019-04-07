В Госдуме оценили слова Порошенко об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»

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Анна Лушникова
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».
В Госдуме оценили слова Порошенко об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию»
  • Reuters

«Любой кандидат, который бы вышел во второй тур вместе с Порошенко, для действующего президента и его кураторов ассоциировался бы с Россией, будь он даже ярым антироссийским политиком. Порошенко хочет показать всем, что он готов и дальше уничтожать Украину и привести оставшиеся осколки в Евросоюз — туда, где его страну не ждут. Перед 21 апреля вся эта истерия и показушные выступления в СМИ будут только набирать обороты», — считает депутат.

По его словам, Пётр Порошенко подобными высказываниями пытается отвлечь избирателей от того факта, что во второй тур он попал совершенно незаслуженно.

«Его голоса принадлежат Тимошенко, Бойко и другим кандидатам, у которых их отобрали. И именно для того, чтобы отвести информационные поводы от скандалов первого тура, Порошенко начинает разыгрывать карту, что он единственный и самый лучший для Украины», — сказал Водолацкий.

Ранее Порошенко заявил, что для страны существует угроза «откатиться под имперскую Россию».

Он отметил, что 21 апреля, в день второго тура президентских выборов, перед украинцами будет стоять выбор между Европой и Россией.

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