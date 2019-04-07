Эксперт оценил слова Гриценко о неготовности Зеленского к президентству

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра обороны страны, главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не готов к работе в должности главы государства.

«Гриценко провёл переговоры с Зеленским в надежде, что если последний станет президентом, то предложит ему какой-то солидный пост. Зеленский ничего не предложил. Соответственно, Гриценко обиделся и начал антипиар кандидата в президенты. Это самое обычное выяснение отношений и раздел шкуры неубитого медведя», — сказал эксперт.

По словам Охрименко, высказывание о том, что Зеленский победит коррупцию, можно назвать смешным.

«Она будет точно на том же уровне, как и при Порошенко. Коррупционеры останутся те же самые», — считает он.

Ранее Гриценко после встречи с Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.

Бывший министр обороны отметил, что Зеленский не будет терпеть коррупцию и мародёрство на посту президента, а также отказываться от курса на вступление в НАТО и ЕС и «унижать украинский язык».