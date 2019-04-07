Эксперт оценил требование вице-спикера Рады возбудить дело против Зеленского

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT требование первого вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».

«Это явно фейковое обвинение хотя бы потому, что актёрские сюжеты никакого отношения к президентской кампании не имеют. Если какие-то персонажи Зеленского нарушают украинские законы — это отдельная история. Актёр не есть продолжение кандидата в президенты. Высказывания о том, что он в чём-то виноват, — провокация, которая должна сбить Зеленского с его предвыборной кампании», — считает эксперт.

Брутер обратил внимание, что данные высказывания призваны спровоцировать Владимира Зеленского «на жёсткий ответ».

«Это может быть сделано и для того, чтобы сорвать дебаты на стадионе. Всё выглядит вполне ожидаемо, многие понимали, что второй этап предвыборной кампании со стороны Порошенко и его команды будет гораздо жёстче. Собственно, это и происходит», — сказал он.

Ранее Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».

Она заявила, что герой Зеленского, употребляя слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны» в «обидном контексте», оскорбляет людей с инвалидностью.