На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.

Отмечается, что данная реакция Фарион связана с благодарственной речью Зеленского избирателям, которую шоумен произнёс на русском.

«А вы можете перевести, что оно (Зеленский. — RT) несло? I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живёт, оно выучило государственный язык?» — задалась вопросом экс-депутат.

По её словам, Зеленского «за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур».

Ранее Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе. По его словам, канал должен будет, в частности, опровергать утверждение о том, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий «хотят отобрать русский язык».

Также шоумен заявлял, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.