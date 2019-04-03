На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Отмечается, что данная реакция Фарион связана с благодарственной речью Зеленского избирателям, которую шоумен произнёс на русском.
«А вы можете перевести, что оно (Зеленский. — RT) несло? I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живёт, оно выучило государственный язык?» — задалась вопросом экс-депутат.
По её словам, Зеленского «за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур».
Ранее Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе. По его словам, канал должен будет, в частности, опровергать утверждение о том, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий «хотят отобрать русский язык».
Также шоумен заявлял, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.