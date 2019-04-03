На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык

Короткая ссылка
Бывший депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире телешоу заявила, что кандидата Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму за использование русского языка.

Отмечается, что данная реакция Фарион связана с благодарственной речью Зеленского избирателям, которую шоумен произнёс на русском.

«А вы можете перевести, что оно (Зеленский. — RT) несло? I don't understand, что оно несло. Оно в украинском государстве живёт, оно выучило государственный язык?» — задалась вопросом экс-депутат.

По её словам, Зеленского «за решетку надо сажать уже сегодня, не допуская во второй тур».

Ранее Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе. По его словам, канал должен будет, в частности, опровергать утверждение о том, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий «хотят отобрать русский язык».

Также шоумен заявлял, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить