На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».

Она заявила, что герой Зеленского, употребляя слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны» в «обидном контексте», оскорбляет людей с инвалидностью.

По её словам, Украина должна быть «толерантным государством, где язык ненависти и вражды недопустим». Геращенко добавила, что подобные шутки «невозможны в цивилизованном обществе».

Также она подготовила запросы в ряд структур, чтобы они дали оценку высказываниям героя Зеленского.

«Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство», — написала Геращенко.

Ранее на Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык.