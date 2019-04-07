На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского
Она заявила, что герой Зеленского, употребляя слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны» в «обидном контексте», оскорбляет людей с инвалидностью.
По её словам, Украина должна быть «толерантным государством, где язык ненависти и вражды недопустим». Геращенко добавила, что подобные шутки «невозможны в цивилизованном обществе».
Также она подготовила запросы в ряд структур, чтобы они дали оценку высказываниям героя Зеленского.
«Употребление медицинских терминов в бранном контексте является дискриминирующим, унижающим человеческое достоинство», — написала Геращенко.
Ранее на Украине потребовали посадить Зеленского в тюрьму за русский язык.