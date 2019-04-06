Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Короткая ссылка
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию со сдачей анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским
  • Reuters

«На самом деле наилучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление наркотиками или их использование, — это наш антидопинговый центр», — цитирует украинский «5 канал» Супрун.

По её словам, на Украине «это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета».

«То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было, я не видела, как это происходило», — добавила Супрун.

Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить