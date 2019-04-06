Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун прокомментировала ситуацию со сдачей анализов кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

«На самом деле наилучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление наркотиками или их использование, — это наш антидопинговый центр», — цитирует украинский «5 канал» Супрун.

По её словам, на Украине «это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета».

«То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было, я не видела, как это происходило», — добавила Супрун.

Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.