Минздрав Украины прокомментировал сдачу анализов Порошенко и Зеленским
- Reuters
«На самом деле наилучшее место, которое может показать, есть ли долгосрочное злоупотребление наркотиками или их использование, — это наш антидопинговый центр», — цитирует украинский «5 канал» Супрун.
По её словам, на Украине «это единственная лаборатория, которая может это показывать и имеет доверие Международного олимпийского комитета».
«То, что происходит в других лабораториях, я не могу комментировать, меня там не было, я не видела, как это происходило», — добавила Супрун.
Утром 5 апреля Порошенко и Зеленский сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
Позднее украинский боксёр, бывший чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест в WADA.