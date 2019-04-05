Бойко обратится в Конституционный суд Украины в случае принятия закона о языке

Один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил о готовности обратиться в Конституционный суд Украины, если Верховная рада примет закон о языке.

Об этом сообщает NewsOne.

«Это не закон о функционировании украинского языка или его защите. Это закон о запрете русского языка. Мы отстоим право людей говорить на русском языке. Неправильно, когда их ломают через колено. Заставляют в принудительном порядке отказываться от своего родного языка», — сказал он.

По его словам, 30% украинцев считают русский язык родным и надо с этим считаться, а рассмотрение данного закона парламентом является неуважением к людям.

«Если они его примут, то у нас уже готово обращение в суд. Мы отменим в Конституционном суде закон как неконституционную норму и защитим права людей, которые хотят разговаривать на русском языке», — заключил он.

Ранее кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинским властям не нужно притеснять русский язык.