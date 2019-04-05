В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что его оппонент Владимир Зеленский должен сдать медицинские анализы перед дебатами не понарошку, а всерьёз, с соблюдением медицинских протоколов.

«Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил своих обещаний и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами.... Если Зеленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил её на повестку дня, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьёз и не выборочно, а сделать всё, что положено по медицинским протоколам для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости», — приводит телеканал «112 Украина» слова Медведева.

Он отметил, что Зеленский не сдал на анализ волос.

«А по версии (и. о. главы Минздрава Украины) Ульяны Супрун, именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней», — сказал Медведев.

Ранее спикер заявил, что результаты медицинских тестов Владимира Зеленского могут быть фальсифицированы, так как, по его словам, врач, который брал анализы у Зеленского снимался с ним в сериале «Сваты».

Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.

Позднее стало известно, что анализ у Зеленского брал сотрудник одной из киевских клиник Владислав Кирякулов, участвовавший в съёмках сериала «Сваты», который продюсировал кандидат.