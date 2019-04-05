В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»

Короткая ссылка
Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что его оппонент Владимир Зеленский должен сдать медицинские анализы перед дебатами не понарошку, а всерьёз, с соблюдением медицинских протоколов.
В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»
  • Reuters

«Мы считаем, что кандидат Зеленский не выполнил своих обещаний и не сдал анализ так, как это предусмотрено медицинскими протоколами.... Если Зеленский сам предложил эту историю с анализами, сам поставил её на повестку дня, то он должен сдавать анализы не понарошку, а всерьёз и не выборочно, а сделать всё, что положено по медицинским протоколам для того, чтобы окончательно исследовать вопрос об алкогольной и наркотической зависимости», — приводит телеканал «112 Украина» слова Медведева.

Он отметил, что Зеленский не сдал на анализ волос.

«А по версии (и. о. главы Минздрава Украины) Ульяны Супрун, именно волосы являются ключевым исследованием для выявления наркотиков, потому что в волосах они сохраняются около 90 дней», — сказал Медведев.

Ранее спикер заявил, что результаты медицинских тестов Владимира Зеленского могут быть фальсифицированы, так как, по его словам, врач, который брал анализы у Зеленского снимался с ним в сериале «Сваты».

Утром 5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь. 

Позднее стало известно, что анализ у Зеленского брал сотрудник одной из киевских клиник Владислав Кирякулов, участвовавший в съёмках сериала «Сваты», который продюсировал кандидат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить