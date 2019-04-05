Эксперт назвал фарсом сдачу анализов Зеленским и Порошенко
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«Команда Зеленского делает всё для того, чтобы превратить теледебаты в клоунскую площадку», — считает Мезюхо.
По его словам, процесс сдачи анализов кандидатами является фарсом.
«Вся история вокруг сдачи анализов — это фарс. Я не знаю, где ещё в подобном ключе проходят выборы на Европейском континенте. Украина как всегда выделилась, но не в чём-то позитивном, а в чём-то безумном и даже драматичном», — заключил эксперт.
Ранее стало известно, что Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на алкоголь и наркотики перед дебатами.