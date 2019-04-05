Эксперт назвал фарсом сдачу анализов Зеленским и Порошенко

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Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT сообщение о том, что кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на наркотики и алкоголь.
Эксперт назвал фарсом сдачу анализов Зеленским и Порошенко
  • ©Mikhail Palinchak; Valentyn Ogirenko/Reuters

«Команда Зеленского делает всё для того, чтобы превратить теледебаты в клоунскую площадку», — считает Мезюхо.

По его словам, процесс сдачи анализов кандидатами является фарсом.

«Вся история вокруг сдачи анализов — это фарс. Я не знаю, где ещё в подобном ключе проходят выборы на Европейском континенте. Украина как всегда выделилась, но не в чём-то позитивном, а в чём-то безумном и даже драматичном», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на алкоголь и наркотики перед дебатами.

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