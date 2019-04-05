В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили о пяти случаях обстрела территории ЛНР со стороны украинских силовиков за сутки.

Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

«Обстрелам подверглись районы Кировска, посёлка городского типа Фрунзе, сёл Смелое и Логвиново», — говорится в тексте.

Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что в Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным Ведьма.