В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Об этом информирует Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.
«Обстрелам подверглись районы Кировска, посёлка городского типа Фрунзе, сёл Смелое и Логвиново», — говорится в тексте.
Отмечается, что огонь вёлся из 122-мм арторудий, 120-мм и 82-мм миномётов.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко сообщил, что в Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным Ведьма.